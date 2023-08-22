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Украина опровергла фейки россиян об уничтожении катера ВСУ возле Змеиного, - CNN

Фото: Украина опровергла фейки россиян об уничтожении катера ВСУ возле Змеиного (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина не теряла свой военный катер возле острова Змеиный, как об этом заявляют российские оккупанты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии CNN заявил неназванный представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Никакого подобного инцидента с украинским флотом не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в данном случае нам нечего комментировать", - приводит издание слова представителя ВМС. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 22 августа, Министерство обороны России утверждало, что якобы уничтожило быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой украинских военных на борту. 

Россияне нафантазировали, что уничтожили катер при помощи авиационной пушки. 

Ведомство страны-агрессора также обнародовало видео "атаки", на котором можно заметить неизвестный катер, но кадров уничтожения там нет. 

 

Стоит заметить, что Минобороны России уже неоднократно публиковало ложную информацию об уничтожении украинской техники и солдат. 

 

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