Украина опровергла фейки россиян об уничтожении катера ВСУ возле Змеиного, - CNN

"Никакого подобного инцидента с украинским флотом не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в данном случае нам нечего комментировать", - приводит издание слова представителя ВМС.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 22 августа, Министерство обороны России утверждало, что якобы уничтожило быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой украинских военных на борту.

Россияне нафантазировали, что уничтожили катер при помощи авиационной пушки.

Ведомство страны-агрессора также обнародовало видео "атаки", на котором можно заметить неизвестный катер, но кадров уничтожения там нет.

Стоит заметить, что Минобороны России уже неоднократно публиковало ложную информацию об уничтожении украинской техники и солдат.