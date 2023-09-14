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Україна спростувала фейк РФ про поховання загиблих воїнів

Фото: росіяни знову поширюють фейки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські Telegram-канали поширюють неправдиву інформацію, що нібито українські екологи запропонували ховати загиблих воїнів у біорозкладних мішках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації.

"Ворожі TG-канали поширюють фейковий сюжет від імені телеканалу "1+1" про те, що українські екологи запропонували ховати загиблих воїнів у спеціальних біорозкладних мішках. За сюжетом, такий крок допоможе зробити ґрунт родючішим", - повідомили в ЦПД.

Також неправдивий сюжет супроводжується маніпулятивним дописом: "За це стояв Майдан".

Насправді ж, за даними центру, український телеканал не випускав такого сюжету, а українські екологи жодних подібних ініціатив не пропонували. Окрім цього, у сюжеті присутні граматичні помилки, притаманні російській лексиці. 

"Мета подібних фейків - показати перебільшені втрати української сторони, щоб деморалізувати військових та пригальмувати мобілізаційні заходи в Україні", - додали в ЦПД.

Нагадаємо, раніше пропаганда РФ запустила фейкову інформацію щодо того, що "київський режим" планує влаштувати теракт в Умані.

Ми також повідомляли, що на тому тижні російські Telegram-канали публікували фейкові відео, на яких демонструється нібито обмін полоненими між українською та російською сторонами у форматі 94 на 95.

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