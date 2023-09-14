Украина опровергла фейк РФ о захоронении погибших воинов

"Вражеские TG-каналы распространяют фейковый сюжет от имени телеканала "1+1" о том, что украинские экологи предложили хоронить погибших воинов в специальных биоразлагаемых мешках. По сюжету, такой шаг поможет сделать почву более плодородной", - сообщили в ЦПД.

Также ложный сюжет сопровождается манипулятивным сообщением: "За это стоял Майдан".

На самом деле, по данным центра, украинский телеканал не выпускал такого сюжета, а украинские экологи никаких подобных инициатив не предлагали. Кроме этого, в сюжете присутствуют грамматические ошибки, присущие русской лексике.

"Цель подобных фейков - показать преувеличенные потери украинской стороны, чтобы деморализовать военных и притормозить мобилизационные мероприятия в Украине", - добавили в ЦПД.

Напомним, ранее пропаганда РФ запустила фейковую информацию о том, что "киевский режим" планирует устроить теракт в Умани.

Мы также сообщали, что на прошлой неделе российские Telegram-каналы публиковали фейковые видео, где демонстрируется якобы обмен пленными между украинской и российской сторонами в формате 94 на 95.

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