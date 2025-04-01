Україна спростила отримання паспортів для чоловіків 18-60 років за кордоном: деталі

Згідно з новими правилами, чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.

Тепер працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" будуть перевіряти статус військового обліку в реєстрі.

"Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі", - написав Клименко.

Також варто, що отримати паспорт можна буде без проходження медкомісії.

"Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ", - повідомив міністр.

Отримання паспорта за кордоном

Навесні 2024 року Міністерство закордонних справ ввело тимчасове обмеження для консульств на надання послуг військовозобов'язаним чоловікам, які перебувають за кордоном.

Докладніше про це рішення можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Влітку 2024-го уряд було прийнято постанову, згідно з якою українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів.

А вже 14 лютого 2025 року глава МВС Ігор Клименко повідомив, що Кабмін урегулював питання видачі паспортів громадянам України, які перебувають за кордоном.