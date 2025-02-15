У ДМС роз'яснили порядок видачі паспортів військовозобов'язаним чоловікам за кордоном

Військовозобов'язані українці, які подали документи на оформлення до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном. Для цього не потрібно пред'являти жодних додаткових документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної еміграційної служби.

За даними відомства, громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном. Для цього не потрібно пред'являти ніякі додаткові документи.

"Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів", - сказано в повідомленні.

За інформацією ДМС, вона передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Отримання паспорта за кордоном

Нагадаємо, навесні минулого року Міністерство закордонних справ тимчасово обмежило можливість консульств надавати послуги військовозобов'язаним чоловікам, які перебувають за кордоном.

Докладніше про це рішення можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Водночас, на урядовому порталі, було опубліковано постанову щодо того, що чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть оформлювати закордонні паспорти за межами України. Однак для окремих категорій громадян були передбачені винятки.