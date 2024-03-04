Україна сьогодні експортує рекордний обсяг електроенергії до п’яти країн

Протягом доби 4 березня заплановано поставити на експорт рекордний обсяг електроенергії - 13 264 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 716 МВт. Українська електроенергія буде експортована до п'яти країн: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

У компанії звертають увагу, що експорт електроенергії з України до інших країн здійснюється виключно при умові відсутності дефіциту в енергосистемі.

"Повноводдя в річках та сонячна погода сприяють активній роботі гідроелектростанцій та електростанцій на ВДЕ. Завдяки цьому виробники електроенергії мають можливість не тільки повністю забезпечувати потреби українських споживачів, але й продавати електроенергію в сусідні країни, отримуючи кошти для подальшого відновлення після збройних атак росіян", - йдеться в повідомленні.

Споживання та генерація

За даними "Укренерго", тепла погода тримає рівень споживання електроенергії на стабільно низькому, як для опалювального періоду, рівні. Сьогодні, 4 березня, станом на 10:00 рівень споживання електроенергії на 2,9% нижче за відповідний показник попереднього робочого дня - п’ятниці, 1 березня.

"Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується", - йдеться в повідомленні.

Імпорт електроенергії 4 березня запланований незначним обсягом у вечірні години зі Словаччини, Молдови, Румунії. Загальний обсяг 132 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 62 МВт.

Експорт-імпорт

Нагадаємо, з 1 березня технічно можлива максимальна потужність для експорту електроенергії з України та Молдови до Європи складає 550 МВт в годину. Таке рішення прийняли 29 оператори систем передачі (ОСП) країн континентальної Європи ENTSO-E на основі моделювання безпеки та стабільності роботи об’єднаної енергосистеми Європи та України.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

"Укренерго" 22 лютого провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office).