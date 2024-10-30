Україна скликала Радбез ООН через участь військ КНДР у війні

Північнокорейські військові у війні проти України

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Росія залучає до війни проти України військових із Північної Кореї.

Українська розвідка повідомила, що КНДР відправила до Росії близько 12 тисяч солдатів, частину з яких вже розмістили в Курській області.

Як повідомляє видання Financial Times, близько 3 тисяч північнокорейських військових дислокуються в Курській області, за 50 км від кордону з Україною.

Українські військові сумніваються в боєздатності цих підрозділів, оскільки північнокорейські солдати не мають досвіду участі в сучасних бойових діях.

А тим часом Південна Корея обдумує відправлення військових спостерігачів в Україну. Детальніше про мету, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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