RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украина созвала Совбез ООН из-за участия войск КНДР в войне

Фото: Совбез ООН рассмотрит вопрос развертывания военных КНДР в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Совет безопасности Организации Объединенных Наций соберется, чтобы обсудить развертывание северокорейских военных на фронте. Заседание состоится 30 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергей Кислица.

"Сегодня в связи с обращением Украины к швейцарскому председательствующему Совбезу ООН состоится заседание Совета по развертыванию северокорейских военных", - сообщил Кислица.

По его словам, начало заседания начнется, ориентировочно, спустя 22:15 по киевскому времени.

 

Северокорейские военные в войне против Украины

Напомним, что недавно стало известно, что Россия вовлекает в войну против Украины военных из Северной Кореи.

Украинская разведка сообщила, что КНДР отправила в Россию около 12 тысяч солдат, часть которых уже разместили в Курской области.

Как сообщает издание Financial Times, около 3 тысяч северокорейских военных дислоцируются в Курской области, в 50 км от границы с Украиной.

Украинские военные сомневаются в боеспособности этих подразделений, поскольку у северокорейских солдат нет опыта участия в современных боевых действиях.

Между тем Южная Корея обдумывает отправку военных наблюдателей в Украину. Детальнее о цели, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНКореяСеверная Корея