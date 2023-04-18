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Україна не скасовуватиме заборони на експорт газу та вугілля, - глава Міненерго

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Київ, Вівторок 18 квітня 2023 13:38
Україна не скасовуватиме заборони на експорт газу та вугілля, - глава Міненерго Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Україна поки що не скасовуватиме заборону на експорт газу та енерговугілля для забезпечення національних інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на міністра енергетика Германа Галущенка на прес-конфереції у Києві.

"Це дуже складне питання. Безумовно, бізнес зацікавлений в експорті. Але вже ретроспективно можна точно сказати: якби він не був заборонений, то, з огляду на цінову кон'юнктуру європейських ринків, весь газ приватних власників був би в Європі", - сказав Галущенко.

Також він зазначив, що, рішення про заборону експорту газу та енерговугілля, прийняте в умовах воєнного стану минулого року, гарантувало безпеку постачання енергоресурсів на внутрішньому ринку.

Щодо газу, достатні його запаси дозволили працювати на цьому паливі вугільним блокам ТЕС, основним проєктним видом палива яких є вугілля-антрацит, в умовах дефіциту потужності через обстріл енергосистеми російськими загарбниками.

Раніше ми писали, як Україна готується до можливих нових атак РФ на енергетику.

Також нагадаємо, що Україна та США працюють над спільною програмою у сфері енергетики.

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