Україна синхронізує санкції ЄС проти Ірану, - Зеленський
Україна на сто відсотків синхронізує пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
"Наші інституції почали виконувати рішення РНБО України щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій", - сказав глава держави.
Зеленський поінформував, що наразі вже повністю синхронізовані 13-й та 14-й ракети санкцій ЄС, і це тепер на 100% також санкції України. Зокрема, сьогодні глава держави затвердив це.
"Так само на сто відсотків синхронізуємо пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані - там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів у регіоні, а й внутрішніх репресій в Ірані", - заявив Зеленський.
Президент зазначив, що це один із найбільш жорстоких режимів у світі, тому не дивно, що російський диктатор Володимир Путін знайшов із ним спільну мову.
"Ми продовжимо всю цю роботу щодо синхронізації, і я очікую від усіх наших інституцій у державі швидкого руху. Зараз санкції повинні бути одним із ключових пріоритетів - санкції світу проти Росії", - підкреслив глава держави.
Він додав, що санкції є тим, що реально обмежує стратегічні можливості розвитку РФ, її потенціал, і вони з кожним днем мають "болісно обмежувати" можливість Росії продовжувати війну.
Зеленський про Іран
Нагадаємо, кілька тижнів тому Зеленський заявив, що Іран, передаючи зброю технології Росії, фактично бореться проти України.
"Іран, режим, він фактично бореться проти нас, передаючи зброю росіянам. Зброя, технології, ще щось - я не знаю. І тому вони дуже небезпечні", - сказав глава держави.
Також в одному з нещодавніх звернень він заявив, що іранські рішення на допомогу Росії - принесли як Україні, так і іншим багатьом країнам - масштабні руйнування та людські втрати.
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