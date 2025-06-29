Україна синхронізує санкції ЄС проти Ірану, - Зеленський

Україна на сто відсотків синхронізує пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення .

"Наші інституції почали виконувати рішення РНБО України щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій", - сказав глава держави.

Зеленський поінформував, що наразі вже повністю синхронізовані 13-й та 14-й ракети санкцій ЄС, і це тепер на 100% також санкції України. Зокрема, сьогодні глава держави затвердив це.

"Так само на сто відсотків синхронізуємо пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані - там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів у регіоні, а й внутрішніх репресій в Ірані", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що це один із найбільш жорстоких режимів у світі, тому не дивно, що російський диктатор Володимир Путін знайшов із ним спільну мову.

"Ми продовжимо всю цю роботу щодо синхронізації, і я очікую від усіх наших інституцій у державі швидкого руху. Зараз санкції повинні бути одним із ключових пріоритетів - санкції світу проти Росії", - підкреслив глава держави.

Він додав, що санкції є тим, що реально обмежує стратегічні можливості розвитку РФ, її потенціал, і вони з кожним днем мають "болісно обмежувати" можливість Росії продовжувати війну.