Украина синхронизирует санкции ЕС против Ирана, - Зеленский
Украина на сто процентов синхронизирует пакет европейских санкций в отношении режима в Иране.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
"Наши институты начали выполнять решение СНБО Украины по синхронизации санкций Европы и украинских санкций", - сказал глава государства.
Зеленский сообщил, что сейчас уже полностью синхронизированы 13-й и 14-й ракеты санкций ЕС, и это теперь на 100% также санкции Украины. В частности, сегодня глава государства утвердил это.
"Так же на сто процентов синхронизируем пакет европейских санкций в отношении режима в Иране - там много деятелей, много компаний, и не только то, что касается военного производства и схем внешнего террора против соседей в регионе, но и внутренних репрессий в Иране", - заявил Зеленский.
Президент отметил, что это один из самых жестоких режимов в мире, поэтому неудивительно, что российский диктатор Владимир Путин нашел с ним общий язык.
"Мы продолжим всю эту работу по синхронизации, и я ожидаю от всех наших институтов в государстве быстрого движения. Сейчас санкции должны быть одним из ключевых приоритетов - санкции мира против России", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что санкции являются тем, что реально ограничивает стратегические возможности развития РФ, ее потенциал, и они с каждым днем должны "болезненно ограничивать" возможность России продолжать войну.
Зеленский об Иране
Напомним, пару недель назад Зеленский заявил, что Иран, передавая оружие технологии России, фактически борется против Украины.
"Иран, режим, он фактически борется против нас, передавая оружие россиянам. Оружие, технологии, еще что-то - я не знаю. И поэтому они очень опасны", - сказал глава государства.
Также в одном из недавних обращений он заявил, что иранские решения в помощь России - принесли как Украине, так и другим многим странам - масштабные разрушения и человеческие потери.
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