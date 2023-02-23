UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна у січні 2023 року опустилася на 35-те місце у світі за обсягами виплавки сталі

Фото: Україна в січні 2023 року опустилася на 35-е місце у світі за обсягами виплавки сталі (gmk center)
Автор: Юлія Бойко

Українські металургійні компанії за підсумками січня 2023 року скоротили виробництво сталі на 84,7% порівняно з відповідним місяцем 2022-го - до 284 тис. т. Таким чином Україна опустилася на 35-е місце в глобальному рейтингу 64 країн -виробників сталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані World Steel Association.

У січні 2022 року Україна посідала 13-те місце у глобальному рейтингу, з обсягом виплавки стали 1,85 млн т.

У першу трійку країн-виробників, за версією World Steel, увійшли Китай – 79,5 млн т, Індія - 10,9 млн т, та Японія - 7,2 млн т.

Нагадаємо, раніше директор ГМК Центру Станіслав Зінченко заявив, що металургійна галузь в Україні переживає важку кризу через втрату підприємств, брак персоналу та складну логістику, адже через обстріли та блокування чорноморських портів обсяги виробництва та експорту в галузі обвалилися на 85, а подекуди і на 100%.

Своєю чергою, президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах зазначив, що питання порятунку українського гірничо-металургійного комплексу необхідно розглядати у площині національної та економічної безпеки, тому влада має діяти системно та комплексно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
бизнес