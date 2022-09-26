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Україна – Шотландія: прогноз на матч Ліги націй

Фото: Збірна України цьогоріч уже перемагала шотландців (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У шостому турі Ліги націй УЄФА 2022/23 збірна України прийме шотландців у польському Кракові.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня в Польщі. Поєдинок прийме стадіон "Краковія" у Кракові. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

Британська контора William Hill виставила обережні коефіцієнти на вирішальний поєдинок групи B1. На перемогу "синьо-жовтих" приймають ставки з кефом 2,37. Тим часом імовірність успіху "Тартанової армії" оцінили балом 2,90. Найменш вірогідною стала нічия з коефіцієнтом 3,20.

Сміливці можуть закластися на перемогу збірної України з рахунком 2:1 з привабливим кефом 9,50. Персональні ж фанати Віктора Циганкова вивчають варіант із голом вінгера "Динамо" – першим або останнім у матчі – з балом 8,00.

Натомість австрійці з Bwin теж визначили національну команду України фаворитом із коефіцієнтом 2,37. У потенційну перемогу шотландців тут вірять менше – кеф 3,00. На нічию ж можна поставити з балом 3,25.

Уболівальники з когорти оптимістів будуть готові поставити на перемогу "синьо-жовтих" у кожному з таймів із солідним коефіцієнтом 7,50. Любителі ж відкритого футболу закладуться на голи від двох збірних в обох таймів із кефом 13,50.

Напередодні переможцями груп у Дивізіоні A стали збірні Хорватії та Нідерландів. Обидві національні команди зіграють у "фіналі чотирьох" Ліги націй 2022/23 у червні наступного року. Ці матчі відбудуться у Нідерландах.

До слова, українська збірна розгромила Вірменію на виїзді та набрала 10 очок у групі Ліги націй.

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