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Україна – Шотландія: де дивитися матч Ліги націй

Фото: Збірна України повинна перемагати для виходу в Дивізіон A (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Трансляція матчу 6-го туру Ліги націй УЄФА між збірною України та національною командою Шотландії буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня в Польщі. Поєдинок прийме стадіон "Краковія" у Кракові. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини". Поєдинок наживо транслюватимуть телеканали "Суспільне", "1+1", "Інтер" та ICTV. Коментуватиме зустріч Андрій Столярчук.

Окрім того, вересневі матчі "синьо-жовтих" Українська асоціація футболу показуватиме в мережі. Трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі організації.

Напередодні переможцями груп у Дивізіоні A стали збірні Хорватії та Нідерландів. Обидві національні команди зіграють у "фіналі чотирьох" Ліги націй 2022/23 у червні наступного року. Ці матчі відбудуться у Нідерландах.

До слова, українська збірна розгромила Вірменію на виїзді та набрала 10 очок у групі Ліги націй.

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