Україна щомісяця застосовує "Довгий Нептун" і балістичні ракети, - Сметанін

"Ми щомісяця його активно застосовуємо, як і балістичні ракети. Балістичні ракети щомісяця застосовуються і "Довгий Нептун" також застосовується на регулярній основі", - сказав Сметанін.

Крім того, коментар щодо балістики українського виробника зробив і радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

"Ми не відповимо вам більше, ніж сказав президент: "У нас є своя балістична ракета, яка серійно виготовляється і є успішне її застосування", - заявив Камишін.

Сметанін додав, що "ви могли бачити їх у новинах".