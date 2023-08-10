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Україна сама визначить умови для миру, на неї не можна тиснути, - глава МЗС Фінляндії

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Четвер 10 серпня 2023 16:33
Україна сама визначить умови для миру, на неї не можна тиснути, - глава МЗС Фінляндії Фото: Еліна Валтонен, голова МЗС Фінляндії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна є суверенною державою, вона сама має визначити умови для мирних переговорів та завершення війни з Росією.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Міністр наголосила, що зараз країни Заходу роблять для припинення війни все можливе, допомагаючи Україні "рішуче, переконливо та наполегливо".

За її словами, як в результаті виглядатиме мир - має визначити Україна.

"Особливо на даному етапі дуже важливо, щоб на Україну не чинився тиск у якомусь напрямку звідкись ще", - зазначила Валтонен.

Чиновниця нагадала, що Україна є суверенною державою, яка має право на територіальну цілісність та оборону.

"За цією ж логікою, Україна здатна сама визначити, коли вона готова до мирних переговорів або, можливо, до миру", - додала Валтонен.

Заклики до мирних переговорів

Нагадаємо, останнім часом представники кількох країн почали закликати Україну до мирних переговорів з Росією. Зокрема, глава Міноборони Італії Гуідо Крозето заявив, що на фронті в Україні утворився "глухий кут". І для виходу Київ нібито має прийняти політичний вибір для завершення конфлікту.

У відповідь на подібні заклики радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що зараз Україна потребує військової підтримки, а не переговорів.

При цьому, як зазначив Подоляк, діалог буде найбільш вигідним для Росії.

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