ua en ru
Чт, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина сама определит условия для мира, на нее нельзя давить, - глава МИД Финляндии

Новина українською →
Четверг 10 августа 2023 16:33
Украина сама определит условия для мира, на нее нельзя давить, - глава МИД Финляндии Фото: Элина Валтонен, глава МИД Финляндии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина является суверенным государством, она сама должна определить условия для мирных переговоров и завершения войны с Россией.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Министр подчеркнула, что сейчас страны Запада делают для прекращения войны все возможное, помогая Украине "решительно, убедительно и настойчиво".

По ее словам, как в итоге будет выглядеть мир - должна определить Украина.

"Особенно на данном этапе очень важно, чтобы на Украину не оказывалось давление в каком-либо направлении откуда-либо еще", - отметила Валтонен.

Чиновница напомнила, что Украина является суверенным государством, имеющим право на территориальную целостность и оборону.

"По этой же логике Украина способна сама определить, когда она готова к мирным переговорам или, возможно, к миру", - добавила Валтонен.

Призывы к мирным переговорам

Напомним, последнее время представители нескольких стран начали призывать Украину к мирным переговорам с Россией. В частности, глава Минобороны Италии Гуидо Крозето заявил, что на фронте в Украине образовался "тупик". И для выхода Киев якобы должен принять политический выбор для завершения конфликта.

В ответ на подобные призывы советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в военной поддержке, а не в переговорах.

При этом, как отметил Подоляк, диалог окажется наиболее выгодным для России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Война России против Украины
NEWS
Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы
Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины