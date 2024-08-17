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Україна сама вирішує, як використовувати надану Іспанією зброю, - Роблес

Субота 17 серпня 2024 00:29
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Україна сама вирішує, як використовувати надану Іспанією зброю, - Роблес Фото: Маргарита Роблес, глава Міноборони Іспанії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Україна використовує озброєння та техніку, надані Іспанією в рамках оборонної допомоги, на власний розсуд.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство EFE.

Іспанська чиновниця наголосила, що Мадрид продовжуватиме підтримувати Україну у протидії повномасштабній військовій агресії з боку Росії "цим оборонним устаткуванням, який є дуже важливим".

Роблес додала, що Україна "завжди матиме підтримку Іспанії", а також інших держав-членів НАТО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи має вона відомості щодо використання ЗСУ іспанського озброєння в операції у Курській області в РФ, вона сказала, що іспанський уряд не знає, яку зброю використовує Україна.

"Це війна, і, отже, Україна завжди використовуватиме ті матеріали, які вважає за потрібне", - сказала Роблес.

Вона додала, що військові матеріали, надані Україні Іспанією, є "оборонними для захисту".

Допомога Іспанії для України

Нагадаємо, Іспанія стала одним із ключових партнерів України з початку повномасштабного вторгення РФ. Підтримка з боку Мадрида охоплює як гуманітарну та фінансову, так і військову сфери.

Раніше повідомлялося, що Іспанія надала Україні 600 мільйонів євро військової допомоги, включаючи зброю, боєприпаси, засоби зв'язку та розвідки, а також медичне обладнання.

Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Іспанія надасть додаткові засоби протиповітряної оборони.

В середині липня стало відомо, що Іспанія почала передачу Україні нової партії військової допомоги. До неї входять 10 бойових танків Leopard 2А4, кілька екскаваторів і велика кількість протитанкових ракет.

Крім того, минулого місяця в Міноборони Іспанії заявили, що Мадрид передасть Україні нову додаткову батарею ЗРК Hawk. Поставки системи заплановані на вересень.

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