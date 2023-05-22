ua ru
Пн, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна сама вирішує, як вести бойові дії: США про події у Бєлгородській області

Новость на русском →
Понеділок 22 травня 2023 21:41
Україна сама вирішує, як вести бойові дії: США про події у Бєлгородській області Фото: Прапор США (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки не підтримують атаки по території Росії, проте Україна сама вирішує, як їй вести бойові дії та захищатись від агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепартаменту США Метью Міллера.

"Ми не дозволяємо і не заохочуємо атаки за межами України", - йдеться у заяві.

Міллер додав, що важливо нагадати, що цю війну розпочала саме Росія.

"Україна сама вирішує, як вести бойові дії, але агресором у цій війні була Росія", - сказав представник Державного департаменту США.

Операція у Бєлгородській області РФ

Сьогодні "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" розпочали рейд в Бєлгородську область. За даними Головного управління розвідки, метою таких дій є створення "зони безпеки" для захисту українців.

Пізніше повідомлялось, що вони, ймовірно, розташувалися на території майже 5 квадратних кілометрів.

Більш детально про операцію у Бєлгородській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
Вибухи, новий рейд, танки та вертоліт? Що відбувається на кордоні України з РФ
Вибухи, новий рейд, танки та вертоліт? Що відбувається на кордоні України з РФ
DAILY
Родіон Кудряшов, 3-я ОШБ: Бахмут - медійна точка, де РФ хоче показати хоч якусь перемогу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Родіон Кудряшов, 3-я ОШБ: Бахмут - медійна точка, де РФ хоче показати хоч якусь перемогу