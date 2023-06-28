Україна сама обиратиме альянси. Зеленський пояснив, якою бачить перемогу, пропонує обговорити

Глава держави запропонував ідею доктрини для України, першим пунктом якої стане питання перемоги нашої країни у війні.

"Коли говоримо про перемогу України у цій війні, війні за свободу і незалежність, ми говоримо конкретно. Перемога України - це звільнення від російської окупації всієї нашої території. Жодної частинки України ми не залишимо ворогу", - сказав він.

На думку Зеленського, перемога України у війні - це вигнання з української території російських військових формувань, найманців та бойовиків, повернення громадян, які були захоплені в російський полон або силою депортовані, відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів без будь-яких обмежень суверенних прав України.

Президент додав, що українці повинні самі вирішувати, до яких альянсів приєднається наша країна. Він запропонував обговорити, якою повинна бути перемога у війні.

"Україна сама обиратиме альянси для себе та свого майбутнього. Очевидно в ЄС, очевидно в НАТО. Ми маємо бути свідомі, що шлях до головного до нашої перемоги - важкий. Зараз ще поки ніхто не може сказати, коли ми пройдемо його до кінця. Але повинна бути національна згода щодо визначення нашої перемоги", - сказав Зеленський.

Якою Україна бачить перемогу

Зазначимо, військове та політичне керівництво України наголошувало, що перемогою буде вважатися повернення до кордонів 1991 року. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не погодиться на територіальні поступки.

Тому українська влада відкидає у теперішніх умовах можливість переговорів з РФ, а також так звані "мирні ініціативи" країн, які нібито мають нейтральну сторону.

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