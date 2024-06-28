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Україна розвіяла фейки білорусів: нафантазували схованку з вибухівкою та дрон на кордоні

Ілюстративне фото: Білорусь вигадала, що дрон перетнув кордон з Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські та білоруські пропагандисти нафантазували, що на кордоні Білорусі з Україною нібито було виявлено схованку деталями від вибухівки, а також помічали дрон. Таким чином Мінськ намагається нагнітати ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

Що писали пропагандисти

Росіяни та білоруси стверджували, що у схованці, яку виявили біля кордону Білорусі з Україною, нібито були матеріали для виготовлення саморобної вибухівки.

Також вони нафантазували, що 26 червня кордон Білорусі з Україною перетнув квадрокоптер, який "проводив розвідку промислових об'єктів та прикордонної інфраструктури".

У чому мета таких фейків

"Такими повідомленнями Білорусь, за вказівкою Кремля, продовжує нагнітати ситуацію на кордоні з Україною в рамках дезінформаційної кампанії "загроза з Білорусі", - зазначили в ЦПД.

Там додали, що мета кампанії - залякати українське суспільство та відтягнути українські сили з інших ділянок фронту.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що станом на сьогодні з території Білорусі є лише загроза застосування диверсійно-розвідувальних груп. Все інше - "інформаційний шум".

Льотні навчання в Білорусі

Нагадаємо, у травні Білорусь розпочала проведення спільних льотних навчань з Росією. Як зазначав представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, Україна стежила за тренуваннями росіян та білорусів, аби зрозуміти, чи є загроза.

За місяць до цього речник Повітряних сил ЗСУ заявляв, що військові не виключають застосування авіації з території Білорусі для ударів по Україні.

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