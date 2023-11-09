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Україна розвінчала фейки росіян про призов жінок до лав ЗСУ

Україна, Четвер 09 листопада 2023 22:28
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Україна розвінчала фейки росіян про призов жінок до лав ЗСУ Фото: Україна розвінчала фейки росіян про заклик жінок до лав ЗСУ (facebook.com/NATO)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти розповсюджують фейки про те, що Україна нібито планує розпочати призов жінок до лав Збройних сил. Вони посилаються на статтю The New York Times.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram.

За його даними, у російських Telegram-каналах з посиланням на статтю NYT пишуть, що українська влада нібито не проти призивати жінок на військову службу. Така інформація є неправдивою.

Насправді стаття NYT розповідає про те, що Україна покладається лише на власне населення як резерв для поповнення особового складу, тому багато жінок проходять військові навчання, щоб згодом вступити до лав ЗСУ.

При цьому, за даними Міністерства оборони, зараз у Силах оборони служать близько 43 тисяч жінок. Їм не забороняють бути кулеметницями чи командирами танка.

"Однак про призов не йдеться - з 2014 року жодна жінка в Україні не була примусово мобілізована", - наголосили в центрі.

Там також нагадали, що частина жінок в Україні має стати на військовий облік. Але не йдеться про мобілізацію - це роблять з метою узагальнення даних про резерв фахівців медичної сфери.

Нагадаємо, раніше спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявляв, що в Україні жінок не призивають до армії примусово.

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