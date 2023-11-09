Украина развенчала фейки россиян о призыве женщин в ряды ВСУ

Российские пропагандисты распространяют фейки о том, что Украина якобы планирует начать призыв женщин в ряды Вооруженных сил. Они ссылаются на статью The New York Times.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram .

По его данным, в российских Telegram-каналах со ссылкой на статью NYT пишут, что украинские власти якобы не против призывать женщин на военную службу. Такая информация является ложной.

На самом же деле статья NYT рассказывает о том, что Украина полагается только на собственное население как резерв для пополнения личного состава, поэтому многие женщины проходят военные учения, чтобы впоследствии вступить в ряды ВСУ.

При этом, по данным Министерства обороны, сейчас в Силах обороны служать около 43 тысяч женщин. Им не запрещают быть пулеметчицами или командирами танка.

"Однако о призыве речь не идет - с 2014 года ни одна женщина в Украине не была принудительно мобилизована", - подчеркнули в центре.

Там также напомнили, что часть женщин в Украине должна стать на воинский учет. Но речь не идет о мобилизации - это делают в целях обобщения данных о резерве специалистов медицинской сферы.

Напомним, ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявлял, что в Украине женщин не призывают в армию принудительно.