Україна розслідує понад 100 тисяч воєнних злочинів окупантів, - генпрокурор

Українські правоохоронці розслідують понад 122 тисячі випадків воєнних злочинів, які могли вчинити російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.
"Ми виявили вже 511 злочинців. І ми вже маємо 80 вироків в українських судах", - розповів Костін.
Він додав, що кількість підозрюваних у воєнних злочинах зростатиме. І одна з причин цього те, що Росія "відчуває свою безкарність".
За словами Костіна, Україні потрібна допомога міжнародної спільноти у документуванні, розслідуванні та судовому переслідуванні військових злочинів. Але "99 з лишком відсотків усіх випадків буде розслідувано і розглянуто в Україні".
Нагадаємо, російські окупанти неодноразово чинили воєнні злочини після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Зокрема, нещодавно стало відомо, що солдати РФ розстріляли шістьох українських полонених у процесі виходу з позиції "Зеніт" в Авдіївці.
Також Офіс генпрокурора повідомляв про розстріл українських військовополонених росіянами поблизу села Роботине Запорізької області.
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