Украина расследует более 100 тысяч военных преступлений оккупантов, - генпрокурор

"Мы выявили уже 511 преступников. И у нас уже есть 80 приговоров в украинских судах", - рассказал Костин.

Он добавил, что число подозреваемых в военных преступлениях будет расти. И одна из причин этому то, что Россия "чувствует свою безнаказанность".

По словам Костина, Украине нужна помощь международного сообщества в документировании, расследовании и судебном преследовании военных преступлений. Но "99 с лишним процентов всех случаев будут расследованы и рассмотрены в Украине".

Военные преступления россиян

Напомним, российские оккупанты неоднократно совершали военные преступления после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, недавно стало известно, что солдаты РФ расстреляли шестерых украинских пленных в процессе выхода из позиции "Зенит" в Авдеевке.

Также Офис генпрокурора сообщал о расстреле украинских военнопленных россиянами вблизи села Работино Запорожской области.