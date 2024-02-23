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Украина расследует более 100 тысяч военных преступлений оккупантов, - генпрокурор

Фото: Андрей Костин, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители расследуют более 122 тысяч случаев военных преступлений, которые могли совершить российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Мы выявили уже 511 преступников. И у нас уже есть 80 приговоров в украинских судах", - рассказал Костин. 

Он добавил, что число подозреваемых в военных преступлениях будет расти. И одна из причин этому то, что Россия "чувствует свою безнаказанность". 

По словам Костина, Украине нужна помощь международного сообщества в документировании, расследовании и судебном преследовании военных преступлений. Но "99 с лишним процентов всех случаев будут расследованы и рассмотрены в Украине".

Военные преступления россиян

Напомним, российские оккупанты неоднократно совершали военные преступления после начала полномасштабного вторжения в Украину. 

В частности, недавно стало известно, что солдаты РФ расстреляли шестерых украинских пленных в процессе выхода из позиции "Зенит" в Авдеевке.

Также Офис генпрокурора сообщал о расстреле украинских военнопленных россиянами вблизи села Работино Запорожской области

 

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Война России против УкраиныОфис ГенпрокурораАндрей Костин