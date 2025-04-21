Україна розшукує 60 тисяч зниклих безвісти: скільки в полоні у РФ

"У розшуку перебувають понад 60 тисяч осіб. Щодо близько 10 тисяч є підтвердження, що вони в полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження - від країни-агресора через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - так і про неофіційні", - розповів Добросердов.

Він уточнив, що неофіційні джерела інформації - це свідчення тих, хто повернувся з полону, а також пошук по OSINT. Зокрема, окремі російські військові публікують у мережі інформацію, на підставі якої підтверджується факт перебування конкретних українців у полоні. Так вдалося встановити вже понад півтори тисячі зниклих безвісти.

При цьому офіційне джерело інформації - це підтвердження через канали Червоного Хреста.

Чому полонених вважають зниклими безвісти

Добросердов пояснив, що виключення з реєстру зниклих безвісти відбувається тільки за дотримання однієї з двох умов. Перша - людина звільнена і перебуває або на території, підконтрольній уряду України, або в країні, з якою в України є міжнародно-правові угоди.

Друга - правоохоронні органи ухвалюють юридичне рішення про те, що знайдене тіло ідентифіковано як таке, що належить особі, яку раніше вважали зниклою безвісти.