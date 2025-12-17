Україна розширює механізм компенсацій за шкоду від війни: хто тепер зможе подати заявку

Очільниця українського уряду нагадала, що міжнародний Реєстр збитків - це один з інструментів, який має забезпечити для Росії відповідальність за всю шкоду, яку було завдано українцям.

"Оновили порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через портал "Дія". Тепер податися зможуть не тільки фізичні особи, а й юридичні особи та державні органи України, зокрема, з приводу пошкодження та знищення житлових об'єктів, критичної інфраструктури та інших об'єктів", - сказала Свириденко.

Вона уточнила, що подання заявок стане можливим уже найближчим часом.

За словами Свириденко, з квітня 2024 року вже майже 90 тисяч осіб подали заявки в 14 категоріях міжнародного Реєстру збитків через портал "Дія". Розглядати заявки та ухвалювати рішення про компенсацію буде Компенсаційна комісія. Її вчора, 16 грудня, заснували 35 держав.

Прем'єр додала, що подати заявку фізособи можуть за посиланням.