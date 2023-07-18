Україна розробляє стратегію щодо Латинської Америки. В МЗС розкрили деталі

За його словами, це вже другий подібний документ щодо регіонів Глобального півдня. Першою була Африканська стратегія, затверджена у 2022 році. Розробити Латиноамериканську стратегію доручив президент наприкінці минулого року і зараз робота над нею вже фактично завершується.

"Це буде комплексний документ, який охоплює всі сфери та визначає цілі зовнішньої політики на найближчі роки. Ми маємо амбітний план розширення дипломатичного ресурсу. На це потрібні гроші та багато підготовчої роботи. Але це треба зробити, бо ми розуміємо, що дисбаланс надзвичайний. Як на полі бою нам потрібна додаткова зброя, так і в цих країнах нам потрібні додаткові солдати - наші дипломати", - сказав спецпредставник МЗС.

Варто зазначити, що для того, щоб покращити дипломатичні зв’язки та переконати країни регіону стати на український бік, Київ також хоче провести саміт Україна - Латинська Америка. Принаймні про такий намір говорив цього лютого Зеленський. А у червні український президент заявляв про бажання здійснити візит до країн Латинської Америки, щоб зустрітися віч-на-віч з їх лідерами.

Однак навряд візит Зеленського відбудеться раніше, ніж анонсоване Кулебою латиноамериканське турне, оскільки, як заведено в дипломатії, воно має підготувати підґрунтя для зустрічей найвищого рівня. Турне українського міністра заплановане на другу половину 2023 року, але, за словами речника МЗС Олега Ніколенка, наразі жодної конкретики щодо цього питання немає.

Позиція країн Латинської Америки щодо війни в Україні

Зазначимо, що більшість країн Латинської Америки займають нейтральну позицію щодо повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, найбільші держави континенту - Колумбія, Бразилія, Мексика та Аргентина - відмовилися надавати нашим військовим зброю на прохання США.

Наприклад, своєю неоднозначною позицією особливо відома Бразилія, президент якої звинувачував країни Заходу в тому, що вони заохочують війну, надаючи Україні зброю. При цьому країна продовжує зберігати співпрацю з Росією.

Нині ж Україна активно намагається залучити країни Латинської Америки до підтримки формули миру, оскільки, як заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба, таку ініціативу має підтримати якнайбільше країн.

Київ наполегливо працює над завоюванням підтримки Глобального півдня у війні з РФ. Чи займе Латинська Америка місце серед українських союзників, - читайте в матеріалі РБК-Україна.