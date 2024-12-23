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Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів, - The Economist

Ілюстративне фото: Україна розробляє ракету, що долетить до Москви (facebook com/GeneralStaff_ua)
Автор: Наталія Кава

Україна продовжує розвивати ракетну індустрію попри невизначеність з подальшою військовою допомогою від партнерів. Треба близько року, щоб довести виробництво власних ракет до можливостей, які б серйозно загрожували Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Як пише видання, один з проектів - це ракета "Трембіта", яка має швидкість 400 км/год та дальність 200 км. Однак для досягнення Москви в Україні розробляється більш потужна модель. Серійне виробництво заплановано на період після остаточних польових випробувань.

На думку The Economist, дрони великої дальності допомогли Україні відновити рівновагу, однак тепер їх збивають у дев'яти з десяти випадків. Саме тому президент України Володимир Зеленський доручив перейти до складніших для перехоплення ракет. Була поставлена мета - до кінця року випустити 3000 одиниць. Менш як десять нових ракет і ракетних дронів уже готові до польоту. До них може приєднатися ще десяток розробок меншого масштабу

Як пише видання, найпомітніші проекти - це "Нептун" і "Грім-2". Обидві ракети фінансуються українським урядом. Попри це подробиці ракетної програми України не розголошуються.

Виробництво зброї в Україні

Нещодавно Зеленський заявив, що Україна робить максимум, щоб наростити власне виробництво гармат, а також артилерійських снарядів.

В матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись про виступ президента щодо української зброї.

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