Украина разрабатывает ракету, которая долетит до Москвы, и еще более 10 проектов, - The Economist

Как пишет издание, один из проектов - это ракета "Трембита", которая имеет скорость 400 км/ч и дальность 200 км. Однако для достижения Москвы в Украине разрабатывается более мощная модель. Серийное производство запланировано на период после окончательных полевых испытаний.

По мнению The Economist, дроны большой дальности помогли Украине восстановить равновесие, однако теперь их сбивают в девяти из десяти случаев. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поручил перейти к более сложным для перехвата ракетам. Была поставлена цель - до конца года выпустить 3000 единиц. Менее десяти новых ракет и ракетных дронов уже готовы к полету. К ним может присоединиться еще десяток разработок меньшего масштаба

Как пишет издание, самые заметные проекты - это "Нептун" и "Гром-2". Обе ракеты финансируются украинским правительством. Несмотря на это подробности ракетной программы Украины не разглашаются.

Производство оружия в Украине

Недавно Зеленский заявил, что Украина делает максимум, чтобы нарастить собственное производство пушек, а также артиллерийских снарядов.

В материале РБК-Украина можно подробнее узнать о выступлении президента относительно украинского оружия.