Україна розробляє дрони-перехоплювачі для боротьби з російською перевагою в повітрі, - Bild

Як пише Bild, Україна змушена шукати альтернативу далекобійній зброї для ліквідації російських аеродромів або збивання російських літаків. Саме тому українські військові працюють над інноваційними рішеннями цієї проблеми.

Одна з альтернатив, над якою працює Київ, це безпілотники-"антидрони", які повинні зупинити російські дрони ще до того, як вони досягнуть місця призначення.

За даними BILD, наразі є три етапи розробки цієї зброї. Зокрема, невеликі безпілотники перепрограмують так, щоб їх можна було використовувати для повітряного бою, а не для розвідки чи атаки наземних цілей.

Такі дрони кожного тижня нищать близько 50 російських розвідувальних дронів та навіть збивають з неба кілька дронів-камікадзе. Однак проблема з маленькими безпілотниками полягає в тому, що вони можуть літати лише на кілька кілометрів - особливо на великій висоті - і російські розвідувальні літаки можуть легко від них ухилятися.

Через це в Україні почали розробку так званих "перехоплювачів з фіксованим крилом", тобто безпілотників з фіксованим крилом, які можуть переслідувати своїх російських опонентів на відстані до 60 кілометрів на висоті до чотирьох кілометрів.

"Анти-безпілотники" вже випробовуються. А головною метою України та її партнерів є створення "безпілотників-вбивць", здатних перехоплювати і знищувати російські безпілотники дальнього радіусу дії типу "Герань-1" і "Герань-2", скопійовані з іранських "Шахедів".

За даними видання, щоб бути ефективними, українські дрони повинні розвивати швидкість не менше 200 км/год і мати велику дальність польоту - щонайменше 200, а краще 500 кілометрів. Україна сподівається, що зможе перейти до третьої фази своєї програми протидії безпілотникам не пізніше 2025 року.