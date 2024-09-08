Украина разрабатывает дроны-перехватчики для борьбы с российским преимуществом в воздухе, - Bild

Россия имеет большое преимущество в воздушном пространстве в войне против Украины. Именно поэтому украинская армия уже применяет перехватчики типа "крыло".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Украина вынуждена искать альтернативу дальнобойному оружию для ликвидации российских аэродромов или сбивания российских самолетов. Поэтому украинские военные работают над инновационными решениями этой проблемы.

Одна из альтернатив, над которой работает Киев, это беспилотники-антидроны, которые должны остановить российские дроны еще до того, как они достигнут места назначения.

По данным BILD, сейчас есть три этапа разработки этого оружия. В частности, небольшие беспилотники перепрограммируют так, чтобы их можно было использовать для воздушного боя, а не разведки или атаки наземных целей.

Такие дроны каждую неделю уничтожают около 50 русских разведывательных дронов и даже сбивают с неба несколько дронов-камикадзе. Однако проблема с маленькими беспилотниками состоит в том, что они могут летать всего на несколько километров – особенно на большой высоте – и российские разведывательные самолеты могут легко от них уклоняться.

Поэтому в Украине начали разработку так называемых "перехватчиков с фиксированным крылом", то есть беспилотников с фиксированным крылом, которые могут преследовать своих российских оппонентов на расстоянии до 60 километров на высоте до четырех километров.

"Анти-беспилотники" уже испытываются. А главная цель Украины и ее партнеров - создание "беспилотников-убийц", способных перехватывать и уничтожать российские беспилотники дальнего радиуса действия типа "Герань-1" и "Герань-2", скопированные с иранских "Шахедов".

По данным издания, чтобы быть эффективными, украинские дроны должны развивать скорость не менее 200 км/ч и иметь большую дальность полета – не менее 200, а лучше 500 километров. Украина надеется, что сможет перейти в третью фазу своей программы противодействия беспилотникам не позднее 2025 года.