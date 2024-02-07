Україна розраховує закріпити скасування мита на товари в угоді про асоціацію з ЄС, - Шмигаль

Україна розраховує закріпити скасування мита на товари в угоді про асоціацію з ЄС. Зокрема, це рішення до червня 2025 року вже підтримала Єврокомісія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час прес-конференції з високим представником Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.
"Ми не лише очікуємо швидкого схвалення цієї ініціативи (скасування мита на товари з України - ред.) усіма інституціями ЄС, але і вважаємо важливим закріпити такий - повністю вільний - режим торгівлі в самій Угоді про асоціацію. Це один з головних напрямків нашої роботи цього року у торговельних відносинах з Європейським Союзом. Сподіваюсь, що відповідні переговори зможуть бути анонсовані вже під час Ради асоціації", - зазначив він.
Голова уряду додав, що головна мета наразі інтегрувати Україну до внутрішнього ринку ЄС.
"Ми бачимо, що надто різкі зміни в торговельних потоках можуть викликати непорозуміння. Тому наше спільне завдання - забезпечити відкриту і безбарʼєрну торгівлю, яка буде відповідати інтересам як виробників з України, так і з ЄС", - додав він.
З тих самих причин, як підкреслив прем'єр, вкрай важливо продовження дії Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом.
"Це те, що ми називаємо "транспортним безвізом" і це те, що суттєво покращує логістику між Україною та ЄС. Я хочу наголосити, що такий підхід вигідний і для Європейського Союзу. Європейські виробники збільшують експорт в Україну, а їх витрати на логістику при цьому не будуть зростати. Україна готова шукати розумні компроміси та діяти на основі економічного прагматизму. Впевнений, що ми разом можемо знайти необхідні рішення", - констатував Шмигаль.
Шмигаль вже привітав рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію, яке разом із угодою про асоціацію забезпечить Україні так званий "економічний безвіз".
Нагадаємо, в кінці січня РБК-Україна писало, що Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Але разом з тим були запропоновані обмеження щодо імпорту.
Так, у заяві ЄК йшлося, що для чотирьох видів продукції з України м'ясо птиці, яйця і цукор) передбачається механізм "екстреного гальмування", щоб стабілізувати імпорт на рівні середніх обсягів у 2022-2023 роках. Це передбачає, що у разі перевищення обсягів імпорту будуть починати діяти імпортні тарифи.
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