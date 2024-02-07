Украина рассчитывает закрепить отмену пошлин на товары в соглашении об ассоциации с ЕС, - Шмыгаль

"Мы не только ожидаем скорейшего одобрения этой инициативы (отмены пошлин на товары из Украины - ред.) всеми институтами ЕС, но и считаем важным закрепить такой - полностью свободный - режим торговли в самом Соглашении об ассоциации. Это одно из главных направлений нашей работы этого года в торговых отношениях с Европейским Союзом. Надеюсь, что соответствующие переговоры смогут быть анонсированы уже во время Совета ассоциации", - отметил он.

Глава правительства добавил, что главная цель сейчас интегрировать Украину во внутренний рынок ЕС.

"Мы видим, что слишком резкие изменения в торговых потоках могут вызвать недоразумения. Поэтому наша общая задача - обеспечить открытую и безбарьерную торговлю, которая будет отвечать интересам как производителей из Украины, так и из ЕС", - добавил он.

По тем же причинам, как подчеркнул премьер, крайне важно продолжение действия Соглашения между Украиной и ЕС о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

"Это то, что мы называем "транспортным безвизом" и это то, что существенно улучшает логистику между Украиной и ЕС. Я хочу подчеркнуть, что такой подход выгоден и для Европейского Союза. Европейские производители увеличивают экспорт в Украину, а их расходы на логистику при этому не будут расти. Украина готова искать разумные компромиссы и действовать на основе экономического прагматизма. Уверен, что мы можем вместе найти необходимые решения", - констатировал Шмыгаль.

Отмена пошлин для товаров из Украины

Шмыгаль уже поприветствовал решение Еврокомиссии продлить до июня 2025 года полную отмену пошлин на украинскую продукцию, которая вместе с соглашением об ассоциации обеспечит Украине так называемый "экономический безвиз".

Напомним, в конце января РБК-Украина писало, что Европейская комиссия официально предложила продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Но вместе с тем были предложены ограничения по импорту.

Так, в заявлении ЕК говорилось, что для четырех видов продукции из Украины (мясо птицы, яйца и сахар) предусматривается механизм "экстренного торможения", чтобы стабилизировать импорт на уровне средних объемов в 2022-2023 годах. Это предполагает, что при превышении объемов импорта будут начинать действовать импортные тарифы.