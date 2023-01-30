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Україна розраховує вступити до ЄС протягом найближчих двох років, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу упродовж наступних двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єра України Дениса Шмигаля у коментарі Politico.

"У нас вельми амбітний план щодо приєднання до Європейського союзу протягом найближчих двох років. І тому ми сподіваємося, що цього року, 2023-го, у нас вже можуть пройти попередні переговори", - сказав український прем'єр.

Як пише видання, ця тема стане однією з основних на саміті ЄС-Україна, який відбудеться 3 лютого в Києві.

Крім того, за словами Шмигаля, Україна очікує "суттєвого кроку вперед" на майбутньому саміті, особливо у конкретних питаннях, таких як: угода про безвізовий режим для промислових товарів;

Зазначається, що близькі союзники України, такі як Польща та країни Балтії, рішуче підтримують прагнення Києва до членства, вважаючи його за демократію, яка протистоїть агресору. Однак багато представників ЄС набагато обережніші в цьому питанні.

Деякі країни наполягають на тому, що хоч майбутнє України в ЄС, але країни-претенденти мають відповідати певним критеріям, пише Politico.

сказав один високопосадовець ЄС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вперше цього року переговорив телефоном із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. І одним із обговорюваних лідерами питань була підготовка до проведення чергового саміту Україна-ЄС.

Згодом постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна-Євросоюз відбудеться 3 лютого в Києві.

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