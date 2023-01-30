Украина рассчитывает вступить в ЕС в течение ближайших двух лет, - Шмыгаль

"У нас весьма амбициозный план по присоединению к Европейскому союзу в течение ближайших двух лет. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023, у нас уже могут пройти предварительные переговоры", - сказал украинский премьер.

Как пишет издание, эта тема станет одной из основных на саммите ЕС-Украина, который состоится 3 февраля в Киеве.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Украина ожидает "существенного шага вперед" на предстоящем саммите, особенно в конкретных вопросах, таких как: соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров;

Отмечается, что близкие союзники Украины, такие как Польша и страны Балтии, решительно поддерживают стремление Киева к членству, считая его демократией, противостоящей агрессору. Однако многие представители ЕС гораздо более осторожны в этом вопросе.

Некоторые страны настаивают на том, что хотя будущее Украины в ЕС, но страны-претенденты должны соответствовать определенным критериям, пишет Politico.

сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.