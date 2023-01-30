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Украина рассчитывает вступить в ЕС в течение ближайших двух лет, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского союза в течение следующих двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Украины Дениса Шмыгаля в комментарии Politico.

"У нас весьма амбициозный план по присоединению к Европейскому союзу в течение ближайших двух лет. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023, у нас уже могут пройти предварительные переговоры", - сказал украинский премьер.

Как пишет издание, эта тема станет одной из основных на саммите ЕС-Украина, который состоится 3 февраля в Киеве.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Украина ожидает "существенного шага вперед" на предстоящем саммите, особенно в конкретных вопросах, таких как: соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров;

Отмечается, что близкие союзники Украины, такие как Польша и страны Балтии, решительно поддерживают стремление Киева к членству, считая его демократией, противостоящей агрессору. Однако многие представители ЕС гораздо более осторожны в этом вопросе.

Некоторые страны настаивают на том, что хотя будущее Украины в ЕС, но страны-претенденты должны соответствовать определенным критериям, пишет Politico.

сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые в этом году переговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. И одним из обсуждаемых лидерами вопросов была подготовка к проведению очередного саммита Украина-ЕС.

Позже постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон подтвердил, что саммит Украина-Евросоюз состоится 3 февраля в Киеве.

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