Україна розраховує, що на саміті НАТО буде ухвалено історичне рішення

Єрмак подякував США за потужну оборонну та економічну допомогу. Він наголосив, що продовження цієї комплексної підтримки є критично важливим для досягнення перемоги України.

"Минулий рік став рекордно активним для розвитку україно-американських відносин. Президент України, його команда налаштовані і надалі підтримувати високу динаміку двостороннього діалогу, який зміцнює здатність України вести ефективну боротьбу з агресором", - сказав керівник Офісу президента

Єрмак розповів про ситуацію на фронті та про те, що українським військам терміново потрібна зброя та військова техніка. Він наголосив, що продовження військової допомоги США є критично важливим для України. Також глава офісу підкреслив, що Україна рішуче налаштована на повернення всіх вояків, які перебувають у ворожому полоні.

Окремо обговорювалися очікування від саміту НАТО, який відбудеться у липні 2024 року у Вашингтоні.

"Президент України та наші громадяни розраховують, що на саміті НАТО будуть оцінені зусилля України на шляху євроатлантичної інтеграції та ухвалено історичні рішення щодо нашої держави", - зазначив керівник Офісу глави держави.

Допомога США Україні

Раніше стало відомо, що США надіслали українським військовим бомби GLSDB. Це легкі бомби малого діаметра (Ground Launched Small Diameter Bomb), які прямують на фронт,