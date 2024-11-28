Україна розраховує, що концепція "миру через силу" стане основою політики Трампа, - Сибіга

Україна розраховує на концепцію "миру через силу" як основу політики нової адміністрації США за обраного президента Дональда Трампа.

"Дуже хотілося, щоб ось ця дата (1000 днів повномасштабного вторгнення - ред.) також дозволила нашим головним союзникам, нашим головним партнерам все ж таки переосмисливши, вийти з політики реактивності та запізнілості до швидких рішучих кроків, тобто досягнення миру через силу", - заявив він.

Міністр зазначив, що цей підхід підтримується і президентом України Володимиром Зеленським.

"Цей підхід озвучений і президентом Зеленським, і ми виходимо з того, що він буде покладений в основу діяльності нової адміністрації США обраного президента Трампа. Саме досягнення миру через силу, досягнення всеосяжного справедливого миру. І цей концепт має чіткі елементи", - додав він.

Серед ключових елементів "миру через силу" Сибіга виділив:

Жодних компромісів з територіальною цілісністю і суверенітетом України.

Нічого про Україну без України.

"І ці елементи теж вимагають дуже чітких і зрозумілих кроків: запрошення України в НАТО, зняття будь-яких обмежень у постачанні Україні зброї, а також застосування Україною зброї по території Росії, по території агресора, але звичайно, по військових цілях", - додав він.