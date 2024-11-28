Україна розраховує, що концепція "миру через силу" стане основою політики Трампа, - Сибіга
Україна розраховує на концепцію "миру через силу" як основу політики нової адміністрації США за обраного президента Дональда Трампа.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна.
"Дуже хотілося, щоб ось ця дата (1000 днів повномасштабного вторгнення - ред.) також дозволила нашим головним союзникам, нашим головним партнерам все ж таки переосмисливши, вийти з політики реактивності та запізнілості до швидких рішучих кроків, тобто досягнення миру через силу", - заявив він.
Міністр зазначив, що цей підхід підтримується і президентом України Володимиром Зеленським.
"Цей підхід озвучений і президентом Зеленським, і ми виходимо з того, що він буде покладений в основу діяльності нової адміністрації США обраного президента Трампа. Саме досягнення миру через силу, досягнення всеосяжного справедливого миру. І цей концепт має чіткі елементи", - додав він.
Серед ключових елементів "миру через силу" Сибіга виділив:
- Жодних компромісів з територіальною цілісністю і суверенітетом України.
- Нічого про Україну без України.
"І ці елементи теж вимагають дуже чітких і зрозумілих кроків: запрошення України в НАТО, зняття будь-яких обмежень у постачанні Україні зброї, а також застосування Україною зброї по території Росії, по території агресора, але звичайно, по військових цілях", - додав він.
Мирний план Трампа
Дональд Трамп раніше заявляв, що здатний завершити війну між Росією та Україною за один день. За даними ЗМІ, серед імовірних пунктів його "мирного плану" розглядалась передача частини українських територій.
Британські видання повідомили про іншу версію цього плану, яка передбачає створення буферної зони між країнами. Ця зона мала б охоронятися європейськими військами.
У той же час один із радників Трампа заявив, що повернення Криму Україні вже "нереалістичне". Водночас, в офісі обраного президента цю інформацію спростували, назвавши її недостовірною.
Детальніше про цю заяву можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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