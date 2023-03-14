Україна розраховує, що Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо трибуналу над РФ у квітні

Україна сподівається, що Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо спецтрибуналу над Росією за злочин агресії у квітні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного консультанта кабінету керівника Офісу президента Олега Гавриша під час пресконференції в Укрінформі .

"У нас є бажання дещо посилити цю резолюцію, проект, який маємо. Наприклад, ми боремось за те, щоб там з’явилась фраза "міжнародний механізм засудження за злочин агресії". Це важливо, тому що підкреслює, що буде не гібридний трибунал, а трибунал, який ми хочемо створити. Над цим іде зараз робота і попередньо у квітні ця резолюція, якщо все буде гаразд, буде голосуватися", - сказав Гавриш.

До того ж, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич зазначив, що наразі питання щодо проєкту резолюції опрацьовується, Україна перебуває у постійних консультаціях з міжнародними партнерами.