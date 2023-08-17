Україна розраховує на підтримку СОТ щодо експорту продовольства, - Шмигаль

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з директоркою СОТ Нгозі Оконджо-Івеалою, яка відвідала Київ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду .

Шмигаль подякував СОТ за політичну підтримку та за допомогу в подоланні викликів, які генерує Росія, провокуючи світову продовольчу кризу. Він закликав посилити міжнародний тиск для відновлення зернової ініціативи та висловив сподівання на допомогу СОТ в гуманітарному розмінуванні.

Сторони також обговорили розвиток торгівлі та її діджиталізацію.

Нгозі Оконджо-Івеалу наголосила на важливості розблокування зернового коридору. Директор СОТ також високо оцінила українську програму підтримки малого та середнього бізнесу єРобота, що допомагає створити робочі місця в Україні.

"Був радий почути, що СОТ підтримає програму та буде готова допомогти з залученням коштів для фінансування грантів", - відзначив Шмигаль.

Зернова угода

Нагадаємо, у період із серпня 2022 року по липень 2023 року діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

НБУ у своєму базовому прогнозі виходить з того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни. За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом всього маркетингового року, тобто з липня цього року по червень наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".