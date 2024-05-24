Україна розраховує на допомогу від Польщі в енергетиці, - Шмигаль

Україна розраховує на допомогу від Польщі в енергетиці. Партнери можуть зокрема надати генератори чи модульні котельні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Провели зустріч із делегацією Сенату Польщі на чолі з маршалком Малґожатою Кідавою-Блонською", - повідомив Кулеба.
Він розповів, що під час зустрічі вони обговорили військову підтримку, європейську та євроатлантичну інтеграцію, санкції проти агресора, конфіскацію російських активів, а також розвиток прикордонної інфраструктури.
"Окремо зосередили увагу на ситуації в енергетиці. Розраховуємо на допомогу Польщі в постачанні необхідного обладнання, зокрема генераторів, модульних котелень та газових турбін. Маємо намір децентралізувати українську енергосистему, аби зробити її менш вразливою для ворога", - наголосив міністр.
Він наголосив, що Україна високо цінує надзвичайний рівень підтримки нашої держави з боку Польщі й польського народу.
"У цьому контексті також подякував Польщі за надання боєприпасів для ППО", - заявив глава МЗС.
В результаті нестачі протиповітряної оборони та активізації російських обстрілів цієї весни Україна зазнала значних втрат в енергетичному секторі. Через російські удари по об'єктах енергетики в містах України наразі введено графіки відключення світла.
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