Україна розірвала залізничну угоду з Росією

Кабінет міністрів розірвав угоду з урядом Російської Федерації про координацію діяльності залізничного транспорту, вчинену 14 травня 1993 у Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.
Угода, зокрема, передбачала, збереження технологічних зв'язків між залізницями України і Російської Федерації.
Відзначимо, залізничне сполучення між Росією та Україною припинили після повномасштабного вторгнення в Україну лютому 2022 року.
З початком широкомасштабного вторгнення Україна системно працює над скасуванням договорів, угод, укладеними в попередні роки з РФ. Лише цього року уряд припинив дію угод:
Раніше спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.