Украина расторгла железнодорожное соглашение с Россией

Соглашение, в частности, предусматривало сохранение технологических связей между железными дорогами Украины и Российской Федерации.

Отметим, железнодорожное сообщение между Россией и Украиной было прекращено после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Отмена сделок

С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над упразднением договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Только в этом году правительство прекратило действие соглашений: