Украина расторгла железнодорожное соглашение с Россией

Кабинет министров расторг соглашение с правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанное 14 мая 1993 г. в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
Соглашение, в частности, предусматривало сохранение технологических связей между железными дорогами Украины и Российской Федерации.
Отметим, железнодорожное сообщение между Россией и Украиной было прекращено после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над упразднением договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Только в этом году правительство прекратило действие соглашений:
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил , что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.