RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина расторгла железнодорожное соглашение с Россией

Фото: Украина вышла из железнодорожного соглашения с РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров расторг соглашение с правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанное 14 мая 1993 г. в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Соглашение, в частности, предусматривало сохранение технологических связей между железными дорогами Украины и Российской Федерации.

Отметим, железнодорожное сообщение между Россией и Украиной было прекращено после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Отмена сделок

С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над упразднением договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Только в этом году правительство прекратило действие соглашений:

  • о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу;
  • о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения;
  • о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
  • о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта;
  • о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники;
  • о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии.
  • о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности

 

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил , что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация