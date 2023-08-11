Україна розірвала залізничну угоду з Росією
Кабінет міністрів розірвав угоду з урядом Російської Федерації про координацію діяльності залізничного транспорту, вчинену 14 травня 1993 у Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.
Угода, зокрема, передбачала, збереження технологічних зв'язків між залізницями України і Російської Федерації.
Відзначимо, залізничне сполучення між Росією та Україною припинили після повномасштабного вторгнення в Україну лютому 2022 року.
Скасування угод
З початком широкомасштабного вторгнення Україна системно працює над скасуванням договорів, угод, укладеними в попередні роки з РФ. Лише цього року уряд припинив дію угод:
- про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон;
- про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування;
- про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях;
- про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту;
- про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки;
- про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії.
- щодо співробітництва у сфері охорони промислової власності
Раніше спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.