Украина расторгла железнодорожное соглашение с Россией

Кабинет министров расторг соглашение с правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанное 14 мая 1993 г. в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

Соглашение, в частности, предусматривало сохранение технологических связей между железными дорогами Украины и Российской Федерации.

Отметим, железнодорожное сообщение между Россией и Украиной было прекращено после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Отмена сделок

С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над упразднением договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Только в этом году правительство прекратило действие соглашений: