Украина расторгла железнодорожное соглашение с Россией
Кабинет министров расторг соглашение с правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанное 14 мая 1993 г. в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
Соглашение, в частности, предусматривало сохранение технологических связей между железными дорогами Украины и Российской Федерации.
Отметим, железнодорожное сообщение между Россией и Украиной было прекращено после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Отмена сделок
С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над упразднением договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Только в этом году правительство прекратило действие соглашений:
- о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу;
- о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения;
- о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
- о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта;
- о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники;
- о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии.
- о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил , что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.