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Украина расторгла железнодорожное соглашение с Россией

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Украина, Пятница 11 августа 2023 15:42
Украина расторгла железнодорожное соглашение с Россией Фото: Украина вышла из железнодорожного соглашения с РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров расторг соглашение с правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанное 14 мая 1993 г. в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Соглашение, в частности, предусматривало сохранение технологических связей между железными дорогами Украины и Российской Федерации.

Отметим, железнодорожное сообщение между Россией и Украиной было прекращено после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Отмена сделок

С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над упразднением договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Только в этом году правительство прекратило действие соглашений:

  • о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу;
  • о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения;
  • о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
  • о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта;
  • о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники;
  • о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии.
  • о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил , что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.

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