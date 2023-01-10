Україна розірвала ще одну угоду з Росією: що відомо

Кабінет міністрів України припинив дію угоди з Російською Федерацією про заснування відділень Торговельно-економічної місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, припинено дію угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом РФ про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії у складі Посольства України в РФ та відділень Торговельного представництва РФ в Україні

Цей документ був підписаний 29 квітня 2009 у Москві.

Торговельне представництво України за кордоном - представницький орган, що виконує функції захисту у державі перебування інтересів України у галузі зовнішньоекономічної діяльності.