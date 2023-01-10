Україна розірвала ще одну угоду з Росією: що відомо
Кабінет міністрів України припинив дію угоди з Російською Федерацією про заснування відділень Торговельно-економічної місії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
За його словами, припинено дію угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом РФ про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії у складі Посольства України в РФ та відділень Торговельного представництва РФ в Україні
Цей документ був підписаний 29 квітня 2009 у Москві.
Торговельне представництво України за кордоном - представницький орган, що виконує функції захисту у державі перебування інтересів України у галузі зовнішньоекономічної діяльності.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинення дії протоколу з урядом Російської Федерації по реалізації угоди про реекспорт товарів та порядок видачі дозволу на реекспорт у двосторонніх відносинах.
Нагадаємо, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.
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