Украина разорвала еще одно соглашение с Россией: что известно

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Российской Федерацией об учреждении отделений Торгово-экономической миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, прекращено действие соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством РФ о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии в составе Посольства Украины в РФ и отделений Торгового представительства РФ в Украине.

Этот документ был подписан 29 апреля 2009 года в Москве.

Торговое представительство Украины за рубежом - представительный орган, выполняющий функции защиты в государстве пребывания интересов Украины в области внешнеэкономической деятельности.