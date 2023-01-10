Украина разорвала еще одно соглашение с Россией: что известно
Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Российской Федерацией об учреждении отделений Торгово-экономической миссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
По его словам, прекращено действие соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством РФ о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии в составе Посольства Украины в РФ и отделений Торгового представительства РФ в Украине.
Этот документ был подписан 29 апреля 2009 года в Москве.
Торговое представительство Украины за рубежом - представительный орган, выполняющий функции защиты в государстве пребывания интересов Украины в области внешнеэкономической деятельности.
Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия протокола с правительством Российской Федерации по реализации соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт в двусторонних отношениях.
Напомним, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.
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