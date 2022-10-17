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Україна розірвала ще одну торгівельну угоду з Росією

Фото: Кабін розірвав угоду про реекспорт товарів з Росією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинення дії протоколу з урядом Російської Федерації по реалізації угоди про реекспорт товарів та порядок видачі дозволу на реекспорт у двосторонніх відносинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 14 жовтня 2022 р. № 1158.

Кабмін доручив Міністерству закордонних справ в установленому порядку повідомити уряду Російської Федерації про припинення дії протоколу від 15 квітня 1994 року.

У вересні Кабінет міністрів ухвалив постанову про повну заборону експорту товарів з України до Росії. Попри майже розрив торгівельних відносин з агресором після початку війни, Україна продовжує транзит російських нафти та газу до країн ЄС.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.

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Кабінет Міністрів України