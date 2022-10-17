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Украина разорвала еще одно торговое соглашение с Россией

Фото: Кабин расторг соглашение о реэкспорте товаров с Россией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия протокола с правительством Российской Федерации по реализации соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт в двусторонних отношениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 14 октября 2022 г. №1158 .

Кабмин поручил Министерству иностранных дел в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия протокола от 15 апреля 1994 года.

В сентябре Кабинет министров принял постановление о полном запрещении экспорта товаров из Украины в Россию. Несмотря на разрыв торговых отношений с агрессором после начала войны, Украина продолжает транзит российских нефти и газа в страны ЕС.

Напомним, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.

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Кабинет Министров Украины