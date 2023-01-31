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Україна розірвала ще дві угоди з Росією у сфері авіації

Фото: Україна розірвала ще дві угоди з Росією у сфері авіації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 31 січня, уряд України припинив дію двох угод з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, було припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом РФ про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту.

Вона була підписана 12.01.1994 року.

Також було припинено дію Угоди між Урядом РФ і Урядом України про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки.

Цей документ був підписаний 08.02.1993 року.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України припинив дію угоди з Російською Федерацією про заснування відділень Торговельно-економічної місії.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.

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