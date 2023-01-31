Україна розірвала ще дві угоди з Росією у сфері авіації

За його словами, було припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом РФ про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту.

Вона була підписана 12.01.1994 року.

Також було припинено дію Угоди між Урядом РФ і Урядом України про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки.

Цей документ був підписаний 08.02.1993 року.